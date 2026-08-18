Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Рунете произошел масштабный сбой, в частности, за 15 минут на работу провайдера lovit пожаловались около 400 человек, следует из данных сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб – от жителей Москвы, за 15 минут их количество превысило 1 тысячу. В Санкт-Петербурге на некорректную работу Рунета обратили внимание около 200 человек.

Большое количество обращений касается работы таких провайдеров, как Seven Sky, "Алмател" и "Экотелеком". Жалобы также касаются работы соцсети "ВКонтакте" и DNS, а на "Ростелеком" пожаловались более 137 человек.

Как сообщили ТАСС в доменном регистраторе "Рег.ру", сбой вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Там отметили, что из-за этого многие пользователи могут иметь проблемы с доступом ко многим ресурсам, в том числе не только тем, которые обслуживает компания.

"Надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла", – добавили в "Рег.ру".

В начале августа пользователи также жаловались на работу российского сегмента интернета. Жалобы касались работы банков, а также других сервисов и сайтов, таких как Ozon, "Яндекс", "Ростелеком" и другие. Позже в компании "Ростелеком" сообщили, что работа была восстановлена после кратковременного сбоя.

