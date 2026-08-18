Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 20:56

Технологии

В Рунете произошел масштабный сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Рунете произошел масштабный сбой, в частности, за 15 минут на работу провайдера lovit пожаловались около 400 человек, следует из данных сервиса Downdetector.

Наибольшее количество жалоб – от жителей Москвы, за 15 минут их количество превысило 1 тысячу. В Санкт-Петербурге на некорректную работу Рунета обратили внимание около 200 человек.

Большое количество обращений касается работы таких провайдеров, как Seven Sky, "Алмател" и "Экотелеком". Жалобы также касаются работы соцсети "ВКонтакте" и DNS, а на "Ростелеком" пожаловались более 137 человек.

Как сообщили ТАСС в доменном регистраторе "Рег.ру", сбой вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Там отметили, что из-за этого многие пользователи могут иметь проблемы с доступом ко многим ресурсам, в том числе не только тем, которые обслуживает компания.

"Надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла", – добавили в "Рег.ру".

В начале августа пользователи также жаловались на работу российского сегмента интернета. Жалобы касались работы банков, а также других сервисов и сайтов, таких как Ozon, "Яндекс", "Ростелеком" и другие. Позже в компании "Ростелеком" сообщили, что работа была восстановлена после кратковременного сбоя.

Читайте также


технологии

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика