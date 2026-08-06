Масштабный сбой произошел в Рунете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи пожаловались на сбой в работе российского сегмента интернета. Это следует из данных сервиса Downdetector.

Россияне отмечают трудности в работе банков, различных сервисов и сайтов, включая Ozon, "Яндекс", "Ростелеком", Roblox, "Авито", РЖД, Wildberries, "ИВИ", MAX и другие.

Уточняется, что на проблемы обратили внимание жители нескольких регионов РФ. Больше всего жалоб поступило из Москвы (1,9 тысячи за сутки) и Санкт-Петербурга (1,3 тысячи за сутки). Также о сбое сообщили из Нижегородской, Ростовской и Тюменской областей.

Ранее пользователи южнокорейского мессенджера KakaoTalk в России массово пожаловались на плохую работу мобильного приложения. Неполадки наблюдались и в работе турецкого мессенджера BiP. Жалобы в основном приходили из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, массовый сбой был зафиксирован в работе чат-бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. В Великобритании о нарушениях сообщили около 2,7 тысячи человек. Проблемы также фиксировались в США, Италии, Франции и других странах.

