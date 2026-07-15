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15 июля, 11:50

Технологии

Сбой произошел в работе Т-Банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Клиенты Т-Банка столкнулись со сбоями в работе сервисов. Данные о сбое зафиксировал сайт Detector404.

За последний час поступило 1,9 тысячи жалоб из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. Больше всего пользователи сообщают о невозможности открыть приложение и воспользоваться личным кабинетом. Также многие не могут расплатиться за товары и услуги или осуществить перевод средств.

В банке пока не комментировали причины неполадок и сроки восстановления сервисов.

Ранее сбой был зафиксирован в работе сервисов GitHub, Google и Apple. По данным портала Downdetector, сообщали о проблемах с сайтом Google жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской, Новосибирской и Челябинской областей.

Помимо проблем с мобильным приложением, пользователи массово сообщали о сбоях в работе самого GitHub. 92% жалоб пришлись на недоступность сайта. Еще 5% юзеров столкнулись с общими техническими неполадками, а 1% отметил сбои в получении уведомлений.

В свою очередь, Роскомнадзор заявил, что не ограничивал работу GitHub, Google и Apple.

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