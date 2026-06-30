"Яндекс" восстановил работу всех сервисов после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Яндекс" восстановил работу всех своих сервисов после кратковременного сбоя. Об этом пресс-служба компании заявила в беседе с РИА Новости.

"На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе.

Сообщения о неполадках в работе сервисов "Яндекса" начали поступать во вторник, 30 июня. За последние сутки общее количество жалоб составило свыше тысячи. Больше всего обращений пришло из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Россияне, в частности, жаловались на плохую работу "Яндекс Музыки", "Кинопоиска", "Алисы" и "Яндекс Почты", а также на поисковую систему.

До этого сбой произошел в работе онлайн-платформы объявлений "Авито". На проблемы пожаловались свыше 9 тысяч пользователей. Чаще всего о сбоях сообщали из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Свердловской области.