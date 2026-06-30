Ограничения сняты в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим были возможны корректировки в расписании полетов.

Кроме того, ограничения сняли в аэропортах Внуково и Домодедово. Меры безопасности устанавливали на фоне попыток атак вражеских дронов на столичный регион. Как сообщал Сергей Собянин, с 20:00 понедельника, 29 июня, ликвидировали 61 беспилотник.