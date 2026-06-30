Москвичам начали раздавать воду на вокзалах и станциях МЦД из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирам начали раздавать питьевую воду на московских вокзалах и двух станциях МЦД из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Получить бутылки можно 30 июня, 1, 2 и 3 июля с 14:00 до 17:00. Сотрудники ЦППК работают на брендированных стойках на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов.

В компании рекомендовали в жару пить больше воды, меньше находиться под прямыми солнечными лучами и не откладывать обращение за помощью при ухудшении самочувствия.

В свою очередь, сотрудники "Социального патруля" будут раздавать воду бездомным людям и в случае необходимости вызывать скорую помощь, указала пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"1 и 2 июля температура воздуха в Москве может достигнуть 31 градуса. Это особенно опасно для бездомных людей, потому что большую часть времени они проводят на открытом воздухе. Людям, которые оказались на улице без крыши над головой, помогает "Социальный патруль" – отделение мобильных бригад диспетчерской службы", – говорится в сообщении.

Специалисты "Социального патруля" объезжают московские скверы, парки и центральные улицы, предлагая помощь бездомным. Они также реагируют на звонки жителей, которые сообщают о таких людях.

Руководитель диспетчерской службы "Социального патруля" Центра имени Глинки Дмитрий Блинов уточнил, что в жаркие дни сотрудники раздают питьевую воду и смотрят на самочувствие человека. Если есть признаки перегрева, они вызывают скорую помощь и дожидаются приезда врачей. Кроме того, специалисты узнают, по какой причине человек оказался на улице и почему не может вернуться домой, а также рассказывают ему о мерах поддержки в Центре имени Глинки и предлагают поехать в центр.

В жару воду можно получить в приемном отделении Центра социальной адаптации имени Глинки на Иловайской улице и в отделении "Дмитровское" на Ижорской улице.

В связи с жаркой погодой столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов. В настоящее время в городе работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости: 14 – на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище, 10 – на внутренних водоемах.

Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, столичные пруды. Каждый день безопасность отдыхающих на воде обеспечивают свыше 80 сотрудников спасательной службы, а в период жары их число увеличено до 120.

Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с гражданами и выявляют детей без сопровождения взрослых, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Из-за жары в столице объявили оранжевый уровень опасности. Он будет действовать с 12:00 1 июля до 18:00 следующего дня. В эти дни воздух прогреется до 31 градуса.

В комплексе горхозяйства москвичей призвали избегать длительного пребывания на солнце, отказываться от жирной, сладкой и острой пищи, а также сокращать физическую нагрузку. В Дептрансе водителей попросили не оставлять детей и животных в запертых автомобилях.