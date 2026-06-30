Синоптик Ильин: аномальная жара из Европы принесет на юг России до 37 градусов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Раскаленные воздушные массы из Европы принесут на юг России жару до 35–37 градусов. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

За последнюю неделю из-за сильной жары в Европе умерли более 1,3 тысячи человек. Аномальная погода установилась на континенте в середине июня, после чего столбики термометров достигли 40 градусов.

"Эта раскаленная воздушная масса постепенно смещается: сегодня аномальные очаги раскаленных высоких температур выше 42 градусов будут наблюдаться в Венгрии, в Сербии, в целом на Балканах. Затем эта воздушная масса выйдет в районы Причерноморья, трансформируется над Черным морем, остынет и на юг России принесет температуру под 35–37 градусов", – пояснил Ильин.

При этом, по его словам, в Москве ожидается температура 26–31 градус, а в отдельных районах Московской области в четверг, 2 июля, возможно повышение до 32 градусов. Жаркая погода в столичном регионе сохранится с 30 июня по 2 июля. В пятницу, 3 июля, температура начнет снижаться: на юго-востоке области будет до 27–29 градусов, а на западе – около 23–25 градусов. Также местами пройдут дожди, рассказал синоптик.

В субботу, 4 июля, в столичном регионе ожидается 23–28 градусов, а в воскресенье из-за новой холодной волны с северо-запада похолодает до 21–26 градусов. К началу следующей недели ожидается дальнейшее снижение температуры.

Жара прогнозируется в Москве с 30 июня по 3 июля. Максимальная температура воздуха может достигнуть 30–32 градусов. Причиной этому станет субтропический гребень, из-за которого аномальные температурные показатели ранее возникли в Европе.

Москвичам рекомендовали надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени.