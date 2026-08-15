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15 августа, 07:37

Происшествия

Около тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за повреждения ЛЭП

Фото: depositphotos/chungking

Порядка тысячи жителей Ростовской области остались без энергоснабжения из-за повреждения на линии электропередачи (ЛЭП) в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Речь идет о ЛЭП, которая находится в поле между хуторами Хмызов и Закосьнов в Миллеровском районе области. Без света остались жители семи хуторов. На место уже выехали специалисты экстренных служб.

Средства ПВО также уничтожили вражеские дроны над Чертковским и Верхнедонским районами. Всего было сбито около десяти БПЛА. Информации о пострадавших не поступало.

Этой ночью вражеские беспилотники также атаковали сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области. В результате атаки на территории предприятия возникло локальное возгорание, которое уже было оперативно ликвидировано.

По данным МИД РФ, в июле 2026 года от действий ВСУ пострадали 1 739 мирных граждан на территории России. Данный показатель стал максимальным среднемесячным как минимум за последние 2 года.

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