Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 08:03

Происшествия

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере MAX.

По его информации, ночью 15 августа средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА на Московскую область. Над территорией региона сбили и подавили 8 аппаратов – в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

"К сожалению, есть пострадавшие. В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок", – указал Воробьев.

В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему помощь. В ближайшее время несовершеннолетнего доставят в ДНКЦ имени Рошаля.

Женщина, уточнил губернатор, получила травму головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, за ней наблюдают медики. Кроме того, в Шатуре после атаки повреждена кровля частного дома.

"Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", – добавил Воробьев.

Также в сторону Москвы летели 15 БПЛА. Сначала силы ПВО ликвидировали 7 дронов, затем – 5, позднее – еще 3. Как отмечал Сергей Собянин, на месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

В связи с угрозой ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее они были отменены.

Граждане Узбекистана и Таджикистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

Читайте также


происшествия

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика