Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере MAX.

По его информации, ночью 15 августа средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА на Московскую область. Над территорией региона сбили и подавили 8 аппаратов – в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

"К сожалению, есть пострадавшие. В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок", – указал Воробьев.

В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему помощь. В ближайшее время несовершеннолетнего доставят в ДНКЦ имени Рошаля.

Женщина, уточнил губернатор, получила травму головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, за ней наблюдают медики. Кроме того, в Шатуре после атаки повреждена кровля частного дома.

"Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", – добавил Воробьев.

Также в сторону Москвы летели 15 БПЛА. Сначала силы ПВО ликвидировали 7 дронов, затем – 5, позднее – еще 3. Как отмечал Сергей Собянин, на месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

В связи с угрозой ограничения на полеты вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее они были отменены.