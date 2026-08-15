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15 августа, 09:05

Транспорт

Движение в Проектируемом проезде № 2257 ограничат с 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта в Проектируемом проезде № 2257 на северо-востоке Москвы ограничат с 15 августа до 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На участке от дома № 31, строение 7 до дома № 33а, строение 3 по Алтуфьевскому шоссе перекроют одну полосу и организуют одностороннее движение. Ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ.

Ранее сообщалось о временном ограничении движения на нескольких улицах в районе олимпийского комплекса "Лужники" в связи с проведением концерта 15 августа. С 20:00 до завершения мероприятия будет закрыто движение на Проектируемом проезде № 2309 и улице Савельева – от Усачевой улицы до улицы Доватора.

Кроме того, с 08:00 до окончания мероприятия будет недоступен съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 00:01 до окончания мероприятия также запретят парковку на участках ограничений. Водителям рекомендуют заранее строить маршрут с учетом указанных ограничений.

Временные ограничения движения введут в районе "Лужников" 15 августа

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