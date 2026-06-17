ЦОДД подготовил 70 решений по улучшению маршрутов на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили 70 решений по улучшению маршрутов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Среди них – 25 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, 7 дополнительных полос движения и многое другое. Все решения принимаются после детального анализа дорожной ситуации и с учетом обращений жителей", – рассказал Ликсутов.

У специалистов в планах на текущий год организовать пешеходные переходы у детского медицинского центра на улице Цандера, на Маломосковской улице и на Вересковой улице. Также новые островки безопасности позволят гражданам переходить широкую дорогу в два этапа – их возведут на Вологодском проезде, по Абрамцевской улице, в Юрловском проезде.

Кроме прочего, планируется переразметить ряд дорожных участков и организовать 7 дополнительных полос движения. Это увеличит их пропускную способность. Такие нововведения появятся в районе пересечения улицы Декабристов с улицей Мусоргского, а также в Огородном проезде у пересечения с улицей Руставели.

Аналогично специалисты планируют создать "вафельную разметку" на 3 перекрестках: пересечениях улиц Декабристов, Каргопольской и Бестужевых. Это поможет снизить заторы на перегруженных направлениях. При этом на 15 улицах организуют новый скоростной режим. Например, на улице Константинова и Коненкова разрешенную скорость изменят с 60 до 30 километров в час.

Ранее пропускная способность съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Шоссейную улицу выросла вдвое благодаря переразметке. До этого на северном съезде с южного участка МСД до перекрестка с Шоссейной улицей было по две полосы в обоих направлениях, но пропускной способности поворота в сторону Волгоградского проспекта было мало. Теперь до перекрестка обустроены три полосы.

