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02 июня, 10:41

Транспорт

Переразметка вдвое увеличила пропускную способность участка МСД около Шоссейной улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Пропускная способность съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Шоссейную улицу выросла вдвое благодаря переразметке. Проект разработал Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что до этого на северном съезде с южного участка МСД до перекрестка с Шоссейной улицей было по две полосы в обоих направлениях, но пропускной способности поворота в сторону Волгоградского проспекта было мало. В этом месте наблюдался основной поток автомобилей.

Теперь до перекрестка обустроены три полосы. Две из них позволяют повернуть направо, а одна – налево. Благодаря улучшению водители быстрее съезжают с МСД, а заторов на магистрали стало меньше. Это сокращает время в пути до трех минут.

С момента открытия скоростного диаметра специалисты ЦОДД расширяют некоторые его участки и постоянно улучшают движение. Этого они добиваются за счет переразметки и добавления новых полос.

Ранее в районе развязки улицы Молдагуловой и Новоухтомского шоссе изменили схему движения в рамках программы переразметки МКАД. Корректировки коснулись внутренней стороны магистрали на участке длиной 700 метров. Там создали три переходно-скоростные полосы.

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