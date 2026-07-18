Автобус с 29 детьми попал в ДТП под Красноярском

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Автобус, перевозивший группу детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь "Космос", съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла днем 18 июля на 5-м километре дороги Маганск – Береть – Урман. По предварительным данным, 70-летний водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения.

В момент ДТП в салоне находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Никто из них не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел всего в 100 метрах от лагеря, куда направлялся автобус. После аварии дети самостоятельно пешком дошли до места отдыха.

Ранее два человека погибли, еще один пострадал в результате опрокидывания автомобиля Chevrolet Niva в Аркадакском районе Саратовской области. Авария произошла днем 18 июля в районе села Подгорное.

По данным ГАИ, водитель 1960 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась. В результате водитель и пассажир погибли. Еще одна пассажирка доставлена в медицинское учреждение.

