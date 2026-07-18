Футболисты "Зенита" стали обладателями Суперкубка России

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе, который собрал 42 139 зрителей.

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 25-й минуте красно-белые вышли вперед после гола Кристофера Мартинса. Ответный мяч с пенальти (90+8) забил Александр Соболев. В серии послематчевых 11-метровых ударов сильнее оказались петербуржцы – 4:2.

"Зенит" в 10-й раз завоевал Суперкубок России, что является рекордным показателем. До этого команда становилась обладателем трофея в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020–2024 годах.

Ранее сообщалось, что в финале чемпионата мира 2026 года по футболу, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Для испанской сборной предстоящий финал станет вторым в ее истории.