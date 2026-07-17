Победители ЧМ по футболу впервые получат чемпионские перстни

Игроки сборной, которая станет победителем чемпионата мира по футболу, впервые в истории получат чемпионские перстни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Международную федерацию футбола (FIFA).

Всего будет изготовлено 2 026 перстней. Из них 30 предназначены для футболистов команды-чемпиона, а оставшиеся 1 996 поступят в продажу для болельщиков по всему миру.

В FIFA отметили, что вручение чемпионских перстней победителям мирового первенства состоится впервые. Такая традиция давно существует в профессиональных спортивных лигах Северной Америки.

В финале ЧМ-2026 сыграют аргентинская команда и сборная Испании. Последние одержали победу над Францией в полуфинальном матче. Встреча, прошедшая в американском городе Арлингтон, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев. Сперва забил гол полузащитник Микель Оярсабаль, а второй мяч в ворота направил защитник Педро Порро.

Сборная Аргентины, в свою очередь, в полуфинальном матче одержала победу над командой Англии. Встреча прошла в Атланте. Матч завершился со счетом 2:1. У аргентинцев забитыми мячами отметились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. У проигравших отличился Энтони Гордон.

Для сборной Аргентины этот финал станет седьмым на чемпионатах мира. По данному показателю команда обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами. При этом для испанской сборной предстоящий финал станет вторым в ее истории. Впервые команда боролась за главный трофей мирового первенства в 2010 году, когда в упорном поединке одолела сборную Нидерландов со счетом 1:0 в дополнительное время.

