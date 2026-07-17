Затяжные дожди вернутся в Москву в середине следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Об этом Агентству "Москва" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на четыре дня", – отметил специалист.

По его прогнозам, на рубеже вторника и среды (21–22 июля) антициклон покинет среднюю полосу России, после чего с запада подойдет фронтальная зона (место, где встречаются и активно взаимодействуют разные воздушные потоки. – Прим. ред.), а с юга может сместиться активная атмосферная волна (колебания в воздушных потоках, возникающие из-за вращения Земли и разницы в температуре между экватором и полюсами. – Прим. ред.).

Синоптик добавил, что заметного похолодания также ждать не стоит. Температура воздуха составит плюс 20–25 градусов, тогда как в воскресенье и понедельник (19 и 20 июля) воздух прогреется до плюс 26–28 градусов.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь с 16 на 17 июля в Москве обновила температурный минимум с начала месяца. На ВДНХ зафиксировано 10,4 градуса тепла, тогда как предыдущий рекорд составлял 14,7 градуса. В Подмосковье похолодало еще сильнее – до 7–9 градусов.

По прогнозам метеорологов, следующая ночь также будет прохладной – от 5 до 10 градусов. В выходные ожидается сухая и комфортная погода с дневными температурами до плюс 23–25 градусов.