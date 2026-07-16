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16 июля, 18:05

Общество

Европейский антициклон обеспечит Москве теплую погоду без осадков на три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европейский антициклон, который принесет в Московский регион теплую погоду без осадков, сохранит свое влияние на трое суток. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В пятницу и выходные (17–19 июля. – Прим. ред.) характер погоды в столичном регионе определит антициклон, движущийся из Европы. Его ресурсы рассчитаны на три дня, до окончания недели", – отметили синоптики.

В этот период на фоне малооблачной погоды осадков не ожидается. При этом суточный ход температуры будет большим. Ночи будут оставаться прохладными, но днем показатели термометров будут значительно подниматься.

Согласно прогнозу, в ночь на 17-е число температура в Москве составит 8–10 градусов тепла, в центре города – до 13 градусов. В Подмосковье столбики термометров покажут до плюс 10 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется до 22–23 градусов тепла.

В ночь на субботу, 18 июля, станет теплее: ожидается до 11 градусов выше нуля, днем – в Москве и области до 27 градусов. В воскресенье, 19-го числа, ночью температура поднимется до 12 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 27–29 градусов тепла, а в Подмосковье – до 24–29 градусов.

Тем временем циклон, возникший над Балтийским морем, начнет смещаться на северо-восток. Из-за этого в понедельник, 20 июля, к столичному региону приблизится фронтальный раздел.

"Погода останется очень теплой, однако станет больше облаков и возрастет вероятность дождей", – пояснили в Гидрометцентре.

В первый день на следующей неделе местами пройдет небольшой дождь. Ночью метеорологи ожидают 12–17 градусов тепла, днем – до 22–27 градусов. Небольшие осадки на фоне облачной с прояснениями погоды возможны и во вторник, 21 июля.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной в столице за последнее время. При этом в светлое время суток такого похолодания не предвидится.

Теплые и солнечные выходные ожидаются в Москве

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