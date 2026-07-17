The Times of India: в Индии мужчина поджег соседку из-за долга

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В индийском городе Патан мужчина убил свою соседку из-за долга. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Times of India.

По предварительным данным, женщина взяла у соседа взаймы пять тысяч рупий (около 4,5 тысячи рублей) на срочные расходы. Мужчина неоднократно требовал вернуть деньги, но та просила отсрочку на несколько дней.

В один из дней, когда женщина находилась в гостях у подруги, мужчина ворвался в дом с ведром горючей жидкости. Он облил соседку и поджег ее. Пострадавшая выбежала на улицу, где очевидцы смогли потушить пламя и вызвать скорую помощь.

Женщину госпитализировали с тяжелыми ожогами, однако спасти ее не удалось. Подозреваемый также получил ожоги. В настоящее время он находится под охраной в больнице.

Ранее в Англии мужчина жестоко убил шеф-повара, а затем потратил деньги с его карты на выпивку. По данным СМИ, 26-летний Адам Роусон познакомился с Алексисом Де Нареем, который работал шеф-поваром в элитных ресторанах, в Королевской больнице Шрусбери. После общения Роусон предложил товарищу переночевать у себя, на что тот согласился.

Однако вместо дома мужчина привел Да Нарея в заброшенный гараж, где избил и оставил умирать. Жертва получил черепно-мозговую травму, переломы 20 ребер, а также множественные травмы головы, туловища и конечностей. После убийства Роусон использовал карту погибшего и тратил средства на "все, что ему вздумается", пока банк не заблокировал счет.

Рассмотрев дело, Королевский суд Стаффорда признал Роусона виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 16 лет. По словам адвоката Мишеля Хили, мужчина совершил убийство вследствие алкогольной и наркотической зависимости и искренне раскаивается.

