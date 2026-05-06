Mirror: в Англии мужчина убил шеф-повара, а затем потратил его деньги на выпивку

06 мая, 18:20

В Англии мужчина убил шеф-повара, а затем потратил его деньги на выпивку

Фото: depositphotos/belchonock

В Англии мужчина жестоко убил шеф-повара, а затем потратил деньги с его банковской карты на выпивку, сообщает газета Mirror.

Инцидент произошел в июне прошлого года: 26-летний Адам Роусон познакомился с Алексисом Де Нареем, который работал шеф-поваром в элитных ресторанах, в Королевской больнице Шрусбери. После непродолжительного общения Роусон предложил новому товарищу переночевать у себя, на что тот согласился.

Однако вместо дома мужчина привел Да Нарея в заброшенный гараж, где зверски избил и оставил умирать. Жертва получила черепно-мозговую травму, переломы 20 ребер, а также множественные травмы головы, туловища и конечностей. Экспертиза установила, что убитого топтали, пинали или били тупыми предметами, а тот пытался свернуться в клубок, когда защищался.

После убийства Роусон использовал банковскую карту погибшего и тратил средства на "все, что ему вздумается", пока банк не заблокировал счет. В конечном итоге он попытался обмануть полицию, сообщив, что якобы нашел тело Де Нарея, но проверка его показаний позволила вскрыть обман.

Рассмотрев дело, Королевский суд Стаффорда признал Роусона виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению с правом досрочного освобождения через 16 лет. По словам адвоката Мишеля Хили, мужчина совершил убийство вследствие алкогольной и наркотической зависимости и искренне раскаивается.

"Он еще относительно молод, ему 26, и он не слишком зрелый человек. Пока он находился под стражей, он нашел работу... Пытается хоть как-то расплатиться с долгами. Тюремная система пошла ему на пользу. Он завязал с алкоголем и наркотиками. Он может сказать только то, что сожалеет о случившемся и согласен с приговором суда", – добавила она.

Ранее сообщалось, что минимум четыре ребенка погибли при нападении мужчины с мачете на детский сад в пригороде Кампалы, столицы Уганды. По данным СМИ, жертвами стали дети в возрасте 2–3 лет. Мотивы задержанного пока не установлены.

судыпроисшествияза рубежом

