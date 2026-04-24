Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:35

Происшествия

Подросток в Италии проткнул футболиста отверткой за отказ отдать пиццу

В Италии погиб 25-летний футболист Габриэле Ваккаро. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.

По данным СМИ, ЧП случилось 19 апреля. На Ваккаро и его друзей напали подростки в момент, когда те шли к машине с коробками с пиццей. Хулиганы потребовали отдать еду, но футболист не согласился это сделать. После отказа 17-летний злоумышленник ударил Ваккаро в шею и живот отверткой.

Сначала друзья футболиста не поняли, что Ваккаро был тяжело ранен и отвезли его домой. Через некоторое время они вызвали скорую. В результате спортсмен умер в больнице.

Также в ЧП пострадал еще один мужчина. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В издании добавили, что правоохранители уже задержали трех подозреваемых, расследование случившегося продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге военнослужащий, задержанный за самовольное оставление части, напал с ножом и убил конвоира.

В Следственном комитете рассказали, что ЧП произошло в момент конвоирования. Злоумышленник отвлек внимание сопровождавших. После этого задержанный нанес удары ножом одному из них. Смерть конвоира наступила на месте инцидента.

После этого злоумышленник попытался скрыться, но этого ему не удалось сделать. Военнослужащего задержали по горячим следам. В отношении задержанного завели уголовное дело.

