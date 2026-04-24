Подросток в Италии проткнул футболиста отверткой за отказ отдать пиццу

В Италии погиб 25-летний футболист Габриэле Ваккаро. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.

По данным СМИ, ЧП случилось 19 апреля. На Ваккаро и его друзей напали подростки в момент, когда те шли к машине с коробками с пиццей. Хулиганы потребовали отдать еду, но футболист не согласился это сделать. После отказа 17-летний злоумышленник ударил Ваккаро в шею и живот отверткой.

Сначала друзья футболиста не поняли, что Ваккаро был тяжело ранен и отвезли его домой. Через некоторое время они вызвали скорую. В результате спортсмен умер в больнице.

Также в ЧП пострадал еще один мужчина. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В издании добавили, что правоохранители уже задержали трех подозреваемых, расследование случившегося продолжается.

