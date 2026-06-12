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12 июня, 12:08

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Приют в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Приют в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что освободить поселок удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Всего за неделю российские бойцы взяли пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным министерства, в их число вошли Шевченко и Охримовка в Харьковской области, Химик и Роскошное в ДНР.

Ранее российская армия установила полный контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. По данным Минобороны РФ, "Южная" группировка войск наступает на широком фронте в северной части ДНР.

Кроме того, штурмовые российские подразделения успешно продвигаются в Новоселовке. В освобожденных кварталах ВС РФ ликвидируют разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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