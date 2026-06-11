11 июня, 18:41Политика
ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России установили полный контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, "Южная" группировка войск наступает на широком фронте в северной части Донецкой Народной Республики. Военные уничтожают украинские формирования, которые обороняются в Славянско-Краматорско-Константиновском районе.
В Константиновке бойцы ведут уличные бои, а в юго-западной части населенного пункта и на территории Константиновского металлургического завода войска нейтрализуют подразделения врага.
Кроме того, штурмовые российские подразделения успешно продвигаются в Новоселовке. В освобожденных кварталах ВС РФ ликвидируют разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.
Ранее ВС РФ атаковали пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Удары нанесли авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
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