ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили полный контроль над восточной частью Константиновки и вышли на северо-восточные окраины города. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, "Южная" группировка войск наступает на широком фронте в северной части Донецкой Народной Республики. Военные уничтожают украинские формирования, которые обороняются в Славянско-Краматорско-Константиновском районе.

В Константиновке бойцы ведут уличные бои, а в юго-западной части населенного пункта и на территории Константиновского металлургического завода войска нейтрализуют подразделения врага.

Кроме того, штурмовые российские подразделения успешно продвигаются в Новоселовке. В освобожденных кварталах ВС РФ ликвидируют разрозненные группы ВСУ и одиночных боевиков.

Ранее ВС РФ атаковали пункты временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской и Херсонской областях. Удары нанесли авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

