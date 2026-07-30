Безработные покупатели квартир и машин начали получать запросы от налоговой о доходах

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Трудоспособные, но неработающие граждане, которые приобретают дорогие автомобили, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговых инспекций с требованием пояснить источники доходов. Об этом РБК рассказали налоговые юристы и консультанты.

"По данным инспекции, у вас отсутствует источник дохода, соотносимый с понесенными расходами на приобретение имущества и транспортных средств", – говорится в уведомлениях налоговиков.

Как пояснил генеральный директор одной из юридических фирм Дмитрий Ломакин, чей клиент получил одно из таких уведомлений, налоговая таким образом тестирует механизм вменения дохода исходя из расходов.

"Пока это сложная задача, хотя в будущем такая практика, безусловно, станет массовой", – отметил юрист.

По словам Ломакина, в начале 2026 года московский налогоплательщик получил сначала требование о предоставлении документов, а затем уведомление о вызове в налоговый орган.

Инспекторы запросили документы, которые налогоплательщик предоставлял в банки для получения кредита или ипотеки, а также выписки по операциям на банковских счетах. При вызове на пояснения налоговая интересовалась, сдано ли купленное имущество в аренду для получения дохода.

Эксперт пояснил, что суть запросов двойная. С одной стороны, налоговые органы утверждают, что доходы физического лица недостаточны для осуществления крупных покупок. Вместе с тем наличие автомобилей и недвижимости, особенно нескольких квартир, наводит на мысль о возможной сдаче их в аренду.

Подобные вопросы возникают не только к москвичам. Партнер одной из юридических компаний Альфия Ярулина рассказала, что сейчас в некоторых регионах – Московской области, Пермском крае, Татарстане – налоговая выявляет граждан, имеющих в собственности 5 и более квартир, и тоже приглашает их на комиссии.

Владельцам предлагают представить декларацию 3-НДФЛ за 2023–2025 годы либо дать письменные пояснения и документы, подтверждающие цели использования такого количества недвижимости.

Кроме того, партнер одной из юрфирм Екатерина Болдинова отметила, что ей известно несколько аналогичных кейсов в Москве и Санкт-Петербурге. При этом во всех случаях налоговики требуют документы и пояснения "вне рамок налоговых проверок".

"Они приходили к физическим лицам, у которых вообще нет официального дохода согласно справкам НДФЛ. В одном случае налоговый орган явно на основе жалобы соседей налогоплательщика практически прямо задавал вопрос, а не сдает ли налогоплательщик квартиру в аренду", – поделилась Болдинова.

Вопросы обо всех доходах задавались с формулировкой "в связи с выявленными несоответствиями", добавила она.

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук подтвердила, что требования, как правило, приходят трудоспособным неработающим физлицам, часто из Москвы и крупных регионов, у которых на фоне отсутствия официального дохода фиксируются крупные расходы.

Однако, если налоговая сочтет, что доход был, но не был задекларирован, базовый риск – доначисление налога на доходы физических лиц, пени и штраф по статье 122 Налогового кодекса за неуплату или неполную уплату налога, объяснила она.

Размер штрафа обычно составляет 20% от недоимки, а при умысле – 40%. Если декларация 3-НДФЛ не подана в срок, дополнительно возможен штраф по статье 119 НК – 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% за шесть месяцев просрочки и выше и не менее 1 тысячи рублей.

При этом, если лицо добровольно и полностью уплатит все доначисленные налоги и пени до возбуждения уголовного дела, ответственность исключается. Эксперты предположили, что смягчить последствия или избежать доначислений при получении требования от налоговой тоже возможно.

"Снизить или исключить штраф по статье 122 НК помогает наличие достаточного положительного сальдо на едином налоговом счете на момент решения, если оно покрывает недоимку", – отметила Мемрук.

Однако гарантированно избежать доначислений можно только в одном случае: если у налогоплательщика есть документально подтвержденный легальный источник средств, который объясняет расходы. Например, накопления прошлых лет, продажа имущества, дарение, наследство, заем, разовые гражданско-правовые доходы, иностранные доходы, дивиденды и так далее. Налоговый орган в таких спорах смотрит не на формальный статус неработающего, а на доказуемость происхождения денег, так как, если источник подтвержден, сам по себе вопрос о расходах не создает налога.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения должен перейти на уплату НДС.

Вместе с тем снижение лимита до 15 миллионов рублей, которое планировалось ввести в 2027 году, переносится на 2030-й, а до 10 миллионов рублей – на 2031-й.