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24 июня, 08:17

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В ГД внесут проект об обязательном нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью

В России могут измениться правила сделок с недвижимостью

Фото: 123RF.соm/saiarlawka

В Госдуму внесут законопроект, который обяжет нотариально удостоверять сделки с недвижимостью. Сначала его обсудят на 140-м заседании Мособлдумы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он пояснил, что мера позволит уменьшить риски и защитить права собственников.

В настоящее время можно сделать нотариальное заверение, однако это не обязательно. С 2016 года под обязательное заверение подпадают сделки по отчуждению доли в праве общей собственности, распоряжению имуществом под опекой и продажи недвижимости несовершеннолетних и граждан с ограниченной дееспособностью. С 2024 года в этот список включили договор дарения жилья.

"Нотариус имеет больше возможностей для проверки документов, оценки состояния сторон и получения необходимой информации", – подчеркнул председатель Мособлдумы.

По словам Брынцалова, при сделке в письменной форме добросовестному покупателю окажется труднее отстоять свои права, а при нотариальном оформлении риски будут минимальными.

Ранее сообщалось, что российские власти в 2026 году намерены уточнить требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства, а также упростить процесс оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Уточнялось, что разработкой поправок занимается Росреестр.

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