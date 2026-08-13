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13 августа, 13:31

Происшествия

В Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электроснабжение всех потребителей в Севастополе восстановлено. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу предприятия "Севастопольэнерго".

"В 12:41 электроснабжение всех потребителей восстановлено", – указано в сообщении.

Севастополь оказался обесточен ночью 13 августа из-за украинских ударов по энергетической инфраструктуре города. На объектах ввели особый режим, а специалисты делали все возможное, чтобы вернуть электричество. Губернатор города Михаил Развожаев призывал местных жителей не перегружать сеть, когда электроснабжение восстановится.

Кроме того, при обследовании территории после атаки ВСУ погибли пять человек: четверо пиротехников МЧС и один охранник. Устройство сдетонировало, когда специалисты проводили работы по очистке земли от взрывоопасных предметов.

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