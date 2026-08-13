13 августа, 09:34Происшествия
Предприятия Нижнекамска выплатят по 2 млн руб семьям погибших при атаке БПЛА
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Дополнительную финансовую поддержку семьям погибших при атаке беспилотников окажут предприятия Нижнекамска – семьям сотрудников выплатят по 2 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем аккаунте в MAX.
Пострадавшим предусмотрены выплаты в размере 600 тысяч рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и 300 тысяч рублей при легком.
"Семьи погибших и пострадавшие накануне начали получать выплаты, принятые по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова", – добавил Беляев.
Украинские беспилотники ударили по Нижнекамску 10 августа. В результате погибли 13 человек, еще свыше 70 получили различные травмы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи указали, что БПЛА атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где находились гражданские лица.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, большинство из погибших при атаке – иностранцы. Дипломат считает, что украинская сторона нанесла целенаправленный удар по месту проживания иностранных граждан в Нижнекамске.
13 человек погибли из-за атаки БПЛА на Нижнекамск