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13 августа, 09:34

Происшествия

Предприятия Нижнекамска выплатят по 2 млн руб семьям погибших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дополнительную финансовую поддержку семьям погибших при атаке беспилотников окажут предприятия Нижнекамска – семьям сотрудников выплатят по 2 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем аккаунте в MAX.

Пострадавшим предусмотрены выплаты в размере 600 тысяч рублей при тяжелом или среднем вреде здоровью и 300 тысяч рублей при легком.

"Семьи погибших и пострадавшие накануне начали получать выплаты, принятые по решению раиса Татарстана Рустама Минниханова", – добавил Беляев.

Украинские беспилотники ударили по Нижнекамску 10 августа. В результате погибли 13 человек, еще свыше 70 получили различные травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следователи указали, что БПЛА атаковали жилой сектор и промышленные объекты, где находились гражданские лица.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, большинство из погибших при атаке – иностранцы. Дипломат считает, что украинская сторона нанесла целенаправленный удар по месту проживания иностранных граждан в Нижнекамске.

13 человек погибли из-за атаки БПЛА на Нижнекамск

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