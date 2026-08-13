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13 августа, 12:06

Политика

Лантратова помогла раненому участнику СВО из Красноярского края получить выплату

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Участник СВО из Красноярского края, получивший ранения, получил региональную компенсацию благодаря помощи уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой и омбудсмена Красноярского края Марка Денисова, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал Лантратовой.

Боец обратился к ней, потому что не мог оформить единовременную выплату: подтверждение медицинских документов затянулось. Омбудсмены направили запрос в министерство социальной политики региона и помогли доработать необходимые медицинские справки.

В результате мужчина получил положенные 300 тысяч рублей материальной помощи.

Ранее Лантратова вместе с Минобороны России помогла родственникам найти раненого бойца. После получения тяжелого ранения он перестал выходить на связь. К омбудсмену обратилась супруга военного. Выяснилось, что мужчина проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

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