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Новости

13 августа, 18:37

Город

Аттракцион "Солнце Москвы" до осени будет работать по пятницам до полуночи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Колесо обозрения "Солнце Москвы" до конца лета будет работать по пятницам до 00:00. Об этом сообщила пресс-служба аттракциона.

"Больше времени для вечерних прогулок, огней Москвы и красивых видов с высоты 140 метров!" – говорится в публикации.

Между тем в тематическом парке "Орион" в этом году открылось 5 новых аттракционов. В 2027-м планируется запустить еще 5 горок.

До середины октября все желающие могут посетить 19 механических аттракционов, 4 аркадных комплекса с тирами, 4 тематических павильона и канатную дорогу "Воздушный трамвай". Узнать график работы горок можно в информационных центрах на территории парка и на официальном сайте.

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