13 августа, 17:53Происшествия
Сбивший PR-директора "Москвички" водитель грузовика отправлен под домашний арест
Фото: MAX/SHOT
Таганский суд Москвы избрал водителю грузовика меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста после ДТП, в котором пострадала PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Инцидент произошел утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковскую сбил грузовик, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель скрылся с места ДТП, но через некоторое время его задержали. Им оказался житель Подмосковья 1987 года рождения. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину мужчина не признал.
В свою очередь, PR-директор журнала "Москвичка" была доставлена в реанимацию Боткинской больницы после происшествия. Изначально ее состояние оценили как средней степени тяжести. У нее диагностировали множественные переломы и ушибы внутренних органов.
В настоящее время жизни Чаковской ничего не угрожает, она находится в сознании. В связи с стабилизацией состояния девушки врачи приняли решение перевести ее из реанимации в отделение для дальнейшего восстановления. PR-директор журнала "Москвичка" через своих представителей поблагодарила людей за поддержку.
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