Сбивший PR-директора "Москвички" водитель грузовика отправлен под домашний арест

Фото: MAX/SHOT

Таганский суд Москвы избрал водителю грузовика меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста после ДТП, в котором пострадала PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Инцидент произошел утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковскую сбил грузовик, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель скрылся с места ДТП, но через некоторое время его задержали. Им оказался житель Подмосковья 1987 года рождения. Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Свою вину мужчина не признал.

В свою очередь, PR-директор журнала "Москвичка" была доставлена в реанимацию Боткинской больницы после происшествия. Изначально ее состояние оценили как средней степени тяжести. У нее диагностировали множественные переломы и ушибы внутренних органов.

В настоящее время жизни Чаковской ничего не угрожает, она находится в сознании. В связи с стабилизацией состояния девушки врачи приняли решение перевести ее из реанимации в отделение для дальнейшего восстановления. PR-директор журнала "Москвичка" через своих представителей поблагодарила людей за поддержку.

