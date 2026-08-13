Три медика пострадали, попав в ДТП на скорой в Омске

Фото: MAX/"Управление МВД России по Омской области"

Скорая помощь попала в ДТП в Омске. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в МАХ.

Авария произошла около 08:00 (около 05:00 по московскому времени) на пересечении улиц 25-й Северной и Совхозной. В результате столкновения спецавтомобиль опрокинулся, три члена медицинской бригады получили травмы и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, скорая ехала на вызов с включенным спецсигналом, когда столкнулась с Toyota Highlander под управлением женщины 1974 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее на 311-м километре автодороги А-113 в Истре произошло массовое ДТП. 39-летний водитель грузовика совершил попутное столкновение с пятью машинами, остановившимися на красный свет. За медицинской помощью никто не обращался.