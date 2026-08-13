На "Госуслугах" может появиться сервис для поиска и покупки мест на кладбищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На портале "Госуслуги" к 1 декабря 2026 года планируют запустить новые сервисы для поиска и покупки мест захоронений в 21 регионе России. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на ведомственный паспорт цифровой трансформации Минцифры.

Для работы сервиса в Национальную систему пространственных данных планируется загрузить сведения о 14 тысячах кладбищ и обеспечить импорт данных для предоставления 15 государственных услуг в электронном виде. На реализацию проекта предусмотрено 295,5 миллиона рублей.

В Минцифры сообщили изданию, что решение "Управление захоронениями" в 2026 году уже реализовали в шести регионах, еще в 15 субъектах ведется работа по его внедрению. В ведомстве считают, что сервис упростит доступ граждан к услугам, снизит административную нагрузку на органы власти и сделает учет мест захоронений и рынок похоронных услуг более прозрачными.

При этом президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев заявил, что технический запуск к заявленному сроку возможен, но указал на проблемы, выявленные во время пилотного использования.

Среди них – отсутствие автоматической подгрузки данных из государственных реестров, неполные или разрозненные сведения о конкретных местах захоронений, невозможность выбрать участок на интерактивной карте и сохранение бумажного оформления при подзахоронении.

По словам эксперта, внедрению также могут препятствовать нехватка финансирования, оборудования и специалистов в муниципалитетах, на которых приходится основная практическая работа.

Ранее на портале "Госуслуги" появился раздел о психологической помощи военным и их семьям. Она оказывается бесплатно, добровольно и конфиденциально, обращение не фиксируется, а разговор может быть анонимным. Доступны очные встречи, круглосуточная горячая линия и видеоконсультации в ряде регионов.