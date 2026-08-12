Раздел о психологической помощи военным и их семьям появился на "Госуслугах"

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Раздел о психологической помощи военным и их семьям появился на портале "Госуслуги", сообщила пресс-служба Минцифры России.

Помощь оказывается бесплатно. Новый раздел адресован в первую очередь военнослужащим и гражданскому персоналу ВС России, а также членам их семей. Отдельные форматы поддержки открыты для всех граждан страны, уточнили в ведомстве.

Военным и их родственникам доступны очные встречи со специалистами, круглосуточная горячая линия психологической поддержки, а в ряде регионов – встречи по видеосвязи. Помощь оказывается добровольно и конфиденциально: обращение не фиксируется, информация не передается третьим лицам, а телефонный разговор может быть анонимным.

В разделе собрана практическая информация: пошаговые инструкции получения помощи, адреса и телефоны центров и военкоматов, где проводятся видеоконсультации, а также ответы на частые вопросы – чем помогает психолог, как оформляется обращение, чего ждать от телеконсультации и сколько встреч можно пройти, добавили в министерстве.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России функционирует целая система поддержки бойцов СВО и их семей. Государственную поддержку получают как военные в зоне спецоперации на Украине, так и те, кто уже вернулся домой.

До этого глава государства призвал оперативно реагировать на проявления несправедливости в отношении участников СВО и их близких.