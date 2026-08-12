Медведев: за слова о "помощи в убийстве русских" раньше выгоняли из профессии

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За слова о "помощи в убийстве русских" раньше выгоняли из профессии. Об этом председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил на встрече с экспертным советом по созданию народной программы, пишет ТАСС.

Политик прокомментировал высказывание немецкого журналиста Михаэля Мартенса, предложившего Европе помочь Украине в убийстве русских. По словам Медведева, существуют табу на произнесение определенных формул.

"Ты можешь думать как угодно, в курилке о чем-то сказать, но когда ты публично так задаешь вопрос, то ты должен понимать, что ответ будет", – сказал он и добавил, что когда-нибудь журналист понесет часть ответственности за свой поступок.

Ситуация произошла на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы "помочь убить больше русских". Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад оставил этот инцидент без реакции. Между тем Союз журналистов России (СЖР) потребовал увольнения и профессионального наказания для журналиста за антироссийские высказывания.