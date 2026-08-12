ВВП России вырос на 1,3% во II квартале 2026 года

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Валовой внутренний продукт (ВВП) России во II квартале 2026 года, по предварительной оценке Росстата, увеличился на 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию ведомства.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2026 года относительно соответствующего периода 2025 года, по предварительной оценке, составил 101,3%", – говорится в тексте.

Ранее в Кремле заверили, что макроэкономическая стабильность обеспечена, ситуация прогнозируема и находится под контролем. Кроме того, есть необходимый запас прочности.

До этого Владимир Путин заявил, что в стране нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. Он уточнил, что власти изначально понимали последствия мер, направленных на снижение инфляции. По его словам, борьба с ростом цен неизбежно отразилась бы на темпах экономического роста и инвестиционной активности.