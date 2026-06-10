Путин заявил об отсутствии инвестиционной паузы в российской экономике

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В России нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Все-таки инвестпаузы нет, инвестиционный процесс продолжается. В известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что такая ситуация связана с макроэкономическими условиями и решениями финансово-экономических властей.

Президент также подчеркнул, что власти изначально понимали последствия мер, направленных на снижение инфляции. По его словам, борьба с ростом цен неизбежно должна была отразиться на темпах экономического роста и инвестиционной активности.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал четыре "всадника апокалипсиса" в российской экономике – высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

По его словам, эти факторы создают сложную ситуацию на фоне снижающегося спроса для развития экономики. Греф также отметил, что при оценке степени охлаждения экономики важно учитывать инвестиционную активность и темпы роста ВВП.

