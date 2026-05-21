21 мая, 13:14

Экономика
Экономист Ракша: рубль будет укрепляться из-за цен на нефть

Россиянам дали прогноз по курсу рубля

Российская валюта укрепилась из-за роста мировых цен на нефть. Рубль будет придерживаться этой позиции до тех пор, пока ситуация на рынке не изменится, заявил экономист Денис Ракша в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Так что крепкий рубль мы будем иметь до тех пор, пока у нас высокие цены на нефть. Тут никуда не денешься", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в последние годы российская валюта из-за действия бюджетного правила несильно зависела от нефтяных котировок. Ситуация поменялась после отмены Минфином РФ этого правила на фоне войны в Персидском заливе. Нефть из-за обострения конфликта подорожала. Ракша отметил, что у рубля не было другого сценария, кроме укрепления.

Экономист добавил, что курс российской валюты в основном формируется по рыночным принципам, хотя многие игроки рынка хотели бы видеть рубль более слабым. По его мнению, в этом больше всего заинтересованы экспортеры и власти, а импортеры только частично получают выгоду.

Эксперт считает, что россиянам на происходящие процессы все равно. Ведь цены на импортные товары остаются такими же.

"Поэтому оценка рубля как переоцененной валюты, я бы сказал, такая, очень сомнительная", – отметил он.

Экономист не увидел предпосылок для стабилизации нефтяного рынка в ближайшее время, ведь напряженность между США и Ираном сохраняется. Кроме того, риски для экспорта нефти из стран Персидского залива остаются. В итоге дефицит нефти на мировом рынке, скорее всего, сохранится и цены могут продолжить расти.

Тем временем курс доллара продолжает падать. По данным торгов от 21 мая, он снизился до 70 рублей. Накануне сообщалось, что американская валюта стала стоить меньше 71 рубля в первый раз с 8 апреля 2023 года.

