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03 июня, 18:26

Общество

В Подмосковье два школьника выплатят компенсацию учителю за оскорбительные фото

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Орехово-Зуевский суд принял решение о взыскании в пользу учителя компенсации морального вреда с учеников за распространение в мессенджере фотографий педагога оскорбительного содержания. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции Московской области.

Выяснилось, что в ноябре 2024 года ученики средних классов, находясь на уроке, без согласия педагога сделали фотографию, на которой была изображена учительница. Кадры использовались для создания оскорбительного и непристойного контента. Затем подростки отправили снимок однокласснику.

Спустя время скорректированное с помощью фотошопа фото было распространено среди учеников класса, а также в публичном канале в мессенджере. Эти действия причинили педагогу нравственные страдания, а также порочили честь, достоинство и деловую репутацию учителя.

Преподаватель направила иск в суд. В результате в ее пользу с одного подростка было взыскано 15 тысяч рублей, а с другого – 20 тысяч.

Ранее в Москве был осужден мужчина, оклеветавший сотрудника полиции. Правоохранитель заявил, что один из телеграм-каналов разместил фейки про него. В сообщении было сказано, что полицейский владеет дорогой машиной и четырехкомнатной квартирой в элитном жилом комплексе. Однако на деле этого имущества у мужчины не было.

В результате был установлен мужчина, который ранее был осужден за получение незаконного денежного вознаграждения. По факту произошедшего было возбуждено дело о клевете. Мировой судья района Кунцево признал виновным злоумышленника, распространившего порочащие честь и достоинство полицейского сведения, приговорив его к году и двум месяцам колонии строгого режима.

В России штраф до полумиллиона рублей может грозить за клевету в домовых чатах

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