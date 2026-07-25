25 июля, 13:57Город
Капитальный ремонт фонтана "Каскад" завершили в центре Москвы
Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"
Капитальный ремонт фонтана "Каскад" завершили на Манежной площади в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
По его словам, при обследовании сооружения специалисты обнаружили некоторые дефекты, которые возникли после долгой эксплуатации. Также до конца года будет проведен ремонт фонтана "Часы мира".
В ходе работ специалисты перебрали и отремонтировали облицовку из гранита с гидроизоляцией, обновили насосную станцию, провели замену насосного оборудования и форсунки. Кроме того, на объекте появились камеры видеонаблюдения и система диспетчеризации.
Благодаря ремонту фонтаны дольше служат и сохраняют свой привычный внешний вид.
Ранее в Лубянском проезде в центре Москвы заменили асфальт. Специалисты отремонтировали около 9 тысяч квадратных метров дорожного полотна. До этого замена покрытия там проводилась в 2022 году.