Капитальный ремонт фонтана "Каскад" завершили в центре Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Капитальный ремонт фонтана "Каскад" завершили на Манежной площади в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, при обследовании сооружения специалисты обнаружили некоторые дефекты, которые возникли после долгой эксплуатации. Также до конца года будет проведен ремонт фонтана "Часы мира".

В ходе работ специалисты перебрали и отремонтировали облицовку из гранита с гидроизоляцией, обновили насосную станцию, провели замену насосного оборудования и форсунки. Кроме того, на объекте появились камеры видеонаблюдения и система диспетчеризации.

Благодаря ремонту фонтаны дольше служат и сохраняют свой привычный внешний вид.

Ранее в Лубянском проезде в центре Москвы заменили асфальт. Специалисты отремонтировали около 9 тысяч квадратных метров дорожного полотна. До этого замена покрытия там проводилась в 2022 году.

