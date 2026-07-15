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15 июля, 16:51

Город

В Москве завершен капитальный ремонт причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский"

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт пассажирских причалов "Сити-Центральный" и "Андреевский". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Объекты расположены на Пресненской и Андреевской набережных.

"Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о выполнении текущего или капитального ремонта", – отметил Бирюков.

По его словам, капремонт потребовался из-за износа конструкций и облицовочных элементов сооружений. На причале "Сити-Центральный" укрепили дно, восстановили бетонные конструкции в зоне причальной стенки, обновили гранитную облицовку подпорных стен, площадок, пандуса и лестничных сходов, а также ограждения и отбойные устройства. Кроме того, отремонтировали служебные помещения.

На причале "Андреевский" заменили шпунтовое ограждение, восстановили бетонные конструкции причальной стенки, отремонтировали гранитное мощение лестничных сходов и парапетов, установили новые перильные ограждения, заменили швартовые тумбы и отбойные устройства. Там также провели ремонт служебных помещений.

Бирюков напомнил, что оба причала используются для швартовки пассажирских судов и обслуживания речных маршрутов в навигационный период.

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске четвертого маршрута регулярного речного транспорта "Лужники" – "Киевский". Он объединил три района: Хамовники, Раменки и Дрогомилово. Общая протяженность маршрута составит примерно 5 километров.

В настоящее время на маршруте будут доступны лишь две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский", где можно пересесть на первый речной маршрут. Ввод остальных причалов – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды" – ожидается до конца года.

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