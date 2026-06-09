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09 июня, 17:08

Транспорт

Схемы четырех речных маршрутов появились в приложении "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схемы четырех речных маршрутов добавили в мобильное приложение "Метро Москвы". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь в разделе "Маршрут" можно найти схемы маршрутов "Киевский" – "Парк Фили", "ЗИЛ" – "Печатники", "Новоспасский" – "ЗИЛ" и "Лужники" – "Киевский".

"Популярность наших электросудов растет: с момента запуска в 2023 году пассажиропоток на них увеличился в 4 раза. Поэтому мы находим новые решения для информирования горожан. Интегрировали карту речных маршрутов в приложение "Метро Москвы", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В приложении доступно расположение всех причалов на общей схеме. Пользователи могут выбрать удобные станции метро рядом и заранее спланировать свою поездку.

7 июня Сергей Собянин объявил о запуске четвертого маршрута регулярного речного транспорта "Лужники" – "Киевский". Он объединил три района: Хамовники, Раменки и Дрогомилово. В настоящее время на маршруте будут доступны лишь две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский", где можно пересесть на первый речной маршрут.

Ввод остальных причалов – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды" – ожидается до конца года. Общая протяженность маршрута составит примерно 5 километров.

Новые причалы включат в четвертый маршрут речного транспорта Москвы до конца года

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