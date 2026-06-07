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07 июня, 09:16

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии четвертого маршрута регулярного речного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил в мессенджере MAX о запуске четвертого маршрута регулярного речного транспорта "Лужники" – "Киевский".

Мэр напомнил, что три года назад он вместе с Владимиром Путиным открыл первый регулярный маршрут речного электротранспорта, который стал неотъемлемой частью городской транспортной системы. В результате с момента запуска пассажиропоток увеличился в 4 раза. Кроме того, было совершено свыше 3,5 миллиона поездок.

Новый маршрут объединил три района: Хамовники, Раменки и Дрогомилово. В настоящее время на маршруте будут доступны лишь две остановки – новый плавучий причал "Лужники" и действующий "Киевский", где можно пересесть на первый речной маршрут.

В общей сложности на четвертом маршруте будут предусмотрены четыре остановки. Ввод остальных причалов – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды" – ожидается до конца года. Общая протяженность маршрута составит примерно 5 километров.

По словам Собянина, с открытием "Лужники" – "Киевский" общая протяженность речных маршрутов в Москве составит примерно 34 километра. Мэр отметил, что за три года этот показатель увеличился почти в 5 раз. Он добавил, что столица первой в мире открыла сеть речного электротранспорта и продолжает ее развивать.

В частности, как рассказал Собянин, в 2026-м планируется продление третьего маршрута "Новоспасский" – "ЗИЛ". Новый причал "Красные холмы" будет оборудован на Космодамианской набережной.

Мэр напомнил, что с прошлого года речной электротранспорт появляется на Московской верфи. По его словам, это самое новейшее предприятие в стране, которое помогает возводить и обслуживать речной флот.

Градоначальник рассказал, что первые четыре электросудна "Москва 1.0" были запущены в мае, а еще четыре будут спущены на воду до конца года. Благодаря этому флот речного электротранспорта будет состоять из 39 инновационных кораблей.

Летняя речная навигация в Москве начала работать 24 апреля. Городские службы очистили парапеты, обновили гранитные основания, заменили изношенные резиновые отбойники, а также выполнили другие работы.

При этом прошедший 2025 год стал рекордным: общее число поездок – круизных, прогулочных, на регулярном электротранспорте – достигло 3,8 миллиона. С Северного и Южного речных вокзалов отправились свыше 360 тысяч пассажиров. Это стало рекордом за последние более чем 30 лет.

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