Пасынок Стаса Намина взял фамилию музыканта в 19 лет для укрепления семьи

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Осужденный за двойное убийство пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко в 19 лет взял фамилию отчима, чтобы стать ближе к семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Как следует из документов, после ареста он сменил фамилию обратно на Ткаченко. Ранее в Центре Стаса Намина рассказывали, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери.

В своих показаниях Ткаченко рассказал, что отношения с отчимом всегда были плохими. Фамилию и отчество Намина он взял в 19 лет после попытки суицида, чтобы стать ближе к семье.

"Отношения с матерью были разными, с младшим братом – всегда очень хорошими. Отношения с бабушкой были теплыми, но после драки на дне рождения друга с младшим братом ухудшились", – приводятся в материалах слова Ткаченко.

Из документов также следует, что Ткаченко дважды предпринимал попытку покончить с жизнью. Однако после встречи с женой и рождения дочери такие мысли его больше не посещали.

Ткаченко арестовали по обвинению в убийстве сводного брата и бабушки в 2023 году. Их тела с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре.

Обвиняемый полностью признал вину, хотя не согласился с квалификацией своих действий. По его словам, он любил бабушку и брата, однако всегда состоял в плохих отношениях с Наминым.

В результате суд назначил Ткаченко 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Сам Намин заявил, что его пасынок пытался возложить ответственность за преступление на свою мать. По словам музыканта, экс-супруга рассказала, что Ткаченко набросился на нее сзади и обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. Когда женщина пришла в себя, пасынок заявил ей, что это она убила сына и мать, после чего якобы пыталась покончить с собой.