29 июля стало самым прохладным днем месяца в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая среда, 29 июля, оказалась самым прохладным днем месяца в Москве. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 18,5 градуса. Средняя суточная температура воздуха в Москве в среду достигла плюс 17,1 градуса, что на 3 градуса ниже климатической нормы для этого времени.

Кроме того, 29-го числа в Московском регионе выпала почти половина месячной нормы осадков. В Подмосковье наибольшее количество дождевой воды зафиксировали на метеостанциях в Талдоме – 37 миллиметров. Это составляет 45% от всего месячного объема. При этом в Москве на опорной метеостанции ВДНХ за сутки выпало 10 литров осадков на квадратный метр.

Между тем в четверг, 30 июля, в столице ожидаются облачная погода и кратковременный дождь. Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла. Ночью температура может опуститься до плюс 15 градусов.