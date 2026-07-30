30 июля, 06:38Общество
Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 30 июля
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в столице в четверг, 30 июля. В отдельных районах города возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, по области – от 18 до 23 градусов.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура воздуха в столице может опуститься до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 12 градусов.
Первые выходные августа в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон, отмечают синоптики.
Воздух в первые дни последнего месяца лета прогреется до 23–28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов.
В Москве к выходным ожидается солнечная погода и температура до 29 градусов