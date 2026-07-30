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30 июля, 06:38

Общество

Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 30 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются в столице в четверг, 30 июля. В отдельных районах города возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, по области – от 18 до 23 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столице может опуститься до плюс 15 градусов, а в Подмосковье – до плюс 12 градусов.

Первые выходные августа в столичном регионе будут теплыми. Это позволит москвичам и гостям города продолжить купальный сезон, отмечают синоптики.

Воздух в первые дни последнего месяца лета прогреется до 23–28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19–20 градусов.

В Москве к выходным ожидается солнечная погода и температура до 29 градусов

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