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30 июля, 09:12

Общество

Второй пик активности клещей в столице придется на август-сентябрь

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Второй пик активности иксодовых клещей в Москве и Московской области придется на август-сентябрь, однако он будет слабее весеннего. Об этом ТАСС сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник ЗИН РАН Сергей Леонович.

По словам ученого, осенью активным остается только европейский лесной клещ, тогда как у таежного вида второго пика нет. При этом укусы клещей в регионе могут фиксироваться до середины октября.

В Московской области распространены клещи родов Ixodes и Dermacentor. Таежный и европейский лесной клещи могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, а луговой клещ нападает на людей значительно реже.

Леонович отметил, что репелленты против клещей практически неэффективны. По его словам, насекомые могут найти небольшой необработанный участок кожи, поэтому основными мерами защиты остаются закрытая одежда и отсутствие открытых участков тела.

Наиболее актуальным заболеванием, которое передают клещи в столичном регионе, эксперт назвал боррелиоз, или болезнь Лайма. При своевременной диагностике эта бактериальная инфекция лечится антибиотиками. Клещевой энцефалит в Москве и области встречается значительно реже, чем на северо-западе России, в Карелии и Сибири.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли существование "наноклещей". Специалисты пояснили, что под этим названием скрываются обычные нимфы (молодые особи. – Прим. ред.) иксодовых клещей. Из-за малого размера их трудно заметить, а высокая потребность в питании делает их крайне агрессивными. Эти особи так же опасны, как и взрослые клещи, и переносят энцефалит и боррелиоз.

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