РИА Новости: Пугачева не планирует приезжать в Россию в ближайшее время

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Певица Алла Пугачева не планирует посещать Россию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщал, что Пугачева может приехать в Россию и дать первый за долгое время концерт в Москве. Однако визит не состоялся, так как о планах певицы стало известно СМИ. По словам Дворцова, она хотела приехать инкогнито.

"В ближайшие полгода Аллу Борисовну не стоит ждать в Российской Федерации", – сказал собеседник журналистов.

Ранее, 26 июля, певица посетила фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Пугачева тогда опиралась на трость и прихрамывала. На красной дорожке певица рассказала, что 4 месяца была обездвижена из-за сломанной ноги и тазобедренного сустава, но сейчас постепенно восстанавливается.

Травма тазобедренного сустава, аналогичная той, что перенесла Пугачева, может привести к серьезным последствиям – от укорочения конечностей до протрузий в позвоночнике, указывал спортивный врач, травматолог-ортопед Андрей Литвиненко.

