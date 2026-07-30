30 июля, 11:19Безопасность
МИД РФ назвал принуждение к мошенничеству одной из развивающихся форм торговли людьми
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Принуждение людей к преступной деятельности, в том числе к участию в масштабных мошеннических схемах, становится одной из активно развивающихся форм торговли людьми. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в своем телеграм-канале.
Свое высказывание дипломат приурочил к провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля.
Лукьянцев привел примеры, как жертв обманом или силой заманивают в специальные центры, где удерживают в неволе и заставляют заниматься вымогательством, шантажом, кибератаками и распространением фейков. За этой деятельностью, по его словам, стоят крупные трансграничные преступные сети.
"Преступники часто и, к сожалению, эффективно используют различные онлайн-платформы и социальные сети для вербовки жертв, прежде всего детей и подростков", – отметил Лукьянцев.
Дипломат призвал быть внимательными к связям близких в интернете, подчеркнув, что не существует страны, которая не сталкивается с этим видом преступности. В этом контексте он указал на необходимость открытого сотрудничества между государствами.
"Только сообща, основываясь на принципах открытого и справедливого диалога, можно продвинуться на пути противодействия этому злу", – добавил Лукьянцев.
Он также подчеркнул, что Россия регулярно выступает за конструктивное взаимодействие на международных площадках.
Один из таких случаев недавно произошел с россиянкой в Мьянме. В рабство ее продал знакомый из Tinder, который убедил ее прилететь в Мьянму якобы для знакомства с буддийскими храмами. На самом деле он долго втирался к ней в доверие и собирал информацию.
Оказавшись в закрытом комплексе, девушка узнала, что ее "возлюбленный" продал ее и передал фотографии, на основе которых с помощью искусственного интеллекта были созданы новые изображения для мошеннических схем на сайтах знакомств. Ей также угрожали убийством, если она не будет работать.
В начале июня благодаря сотрудничеству российских дипломатических служб, МВД России, а также правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда пострадавшую удалось освободить. Сотрудники российского посольства в Таиланде помогли ей вернуться на родину.