Считавшийся попавшим в рабство в Мьянме россиянин Брешенков вылетел в Москву

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Гражданин России Сергей Брешенков, которого считали оказавшимся в рабстве в Мьянме, улетел из Пхукета в Москву. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Бюро иммиграционной полиции Таиланда.

Правоохранители уточнили, что россиянин сел на рейс СУ 285 авиакомпании "Аэрофлот" 24 июня в 10:35 по местному времени (06:35 по московскому времени).

Брешенков прилетел на Пхукет 17 апреля. После этого он перестал выходить на связь.

Лидер российских волонтеров Светлана Шерстобоева рассказала, что мужчина искал высокооплачиваемую работу и попался на черных агентов скам-центра. Также волонтер заявила, что 21 июня Брешенков написал своей девушке сообщение о том, что он жив, но у него "выкинули все вещи", его "поят наркотиками", он трясется и не знает, где находится. После этого его друзья забили тревогу и обратились за помощью в поисках.

В свою очередь, родители парня обратились в Генкосульство Пхукета и написали заявление в российскую полицию.