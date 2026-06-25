25 июня, 15:55Происшествия
Мужчина с балкона выстрелил в шумевших подростков в Ивановской области
Фото: sledcom.ru
Мужчина с балкона выстрелил из пневматического оружия в сторону шумных подростков в Ивановской области, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.
Инцидент произошел 16 июня. 64-летнему подозреваемому не понравилось, что несовершеннолетние шумели во дворе, поэтому он выстрелил в их сторону. В итоге телесное повреждение получил 14-летний подросток, ему оказали медицинскую помощь. Теперь мужчина подозревается по статье "Хулиганство".
В настоящий момент назначен ряд экспертиз. Кроме того, проводится комплекс действий, которые необходимы для того, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия преступления.
Ранее мужчина в Красноярском крае вступил в конфликт с компанией, которая громко слушала музыку. В какой-то момент он сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья. Один человек погиб на месте, а других госпитализировали. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело.