Мужчина с балкона выстрелил в шумевших подростков в Ивановской области

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Мужчина с балкона выстрелил из пневматического оружия в сторону шумных подростков в Ивановской области, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел 16 июня. 64-летнему подозреваемому не понравилось, что несовершеннолетние шумели во дворе, поэтому он выстрелил в их сторону. В итоге телесное повреждение получил 14-летний подросток, ему оказали медицинскую помощь. Теперь мужчина подозревается по статье "Хулиганство".

В настоящий момент назначен ряд экспертиз. Кроме того, проводится комплекс действий, которые необходимы для того, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия преступления.

Ранее мужчина в Красноярском крае вступил в конфликт с компанией, которая громко слушала музыку. В какой-то момент он сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья. Один человек погиб на месте, а других госпитализировали. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело.

