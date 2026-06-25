Собянин: новый путепровод улучшит связь районов Коммунарка и Южное Бутово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый путепровод через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ) улучшит транспортную инфраструктуру Коммунарки и Южного Бутова. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"Приступаем к строительству путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это часть масштабного проекта развития улично-дорожной сети в районе четвертого участка СБВ", – указал градоначальник.

Новый путепровод соединит Проектируемый проезд № 816 с улицей Поляны. Он будет четырехполосным. Здесь же предусмотрен съезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в сторону Калужского шоссе. На время строительных работ движение по магистрали СБВ организуют по временной схеме.

"Завершить строительство планируем в 2027 году", – отметил Собянин.

Ранее мэр столицы рассказывал о реализации еще одного важного градостроительного проекта – о соединении улиц Академика Королева и Валаамской. В рамках проекта планируется возведение и реконструкция 7 километров дорог, в том числе 3 искусственных сооружений. В настоящее время завершен основной этап работ – монтаж опор пролетного строения путепровода.

